Зеленский просит еще 3,5 миллиарда евро для ликвидации дыры в бюджете Украине

Зеленский: Украине нужно еще 3,5 миллиарда евро для закрытия дыры в бюджете Зеленский просит еще 3,5 миллиарда евро для ликвидации дыры в бюджете Украине

Москва21 окт Вести.Украина столкнулась с дефицитом финансирования в размере 3,5 миллиарда евро до конца текущего года и рассчитывает на помощь международных партнеров. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в Норвегии.

Для нас важно закрыть все проблемные, все дефицитные вопросы этого года … Остался дефицит в 3,5 миллиарда евро, то есть 4,1 миллиарда долларов приводит ТАСС слова Зеленского

Глава киевского режима отметил, что на встрече с норвежскими представителями поднимался вопрос о выделении дополнительного финансирования для покрытия бюджетного дефицита Украины. Зеленский выразил надежду, что западные союзники "будут помогать" Киеву.

Ранее издание La Repubblica сообщило, что европейские страны были шокированы требованием Зеленского дополнительно выделить Украине 70 миллиардов евро. В публикации говорится, что у европейских чиновников на данный момент нет средств, которые можно было бы передать киевскому режиму.