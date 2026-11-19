Зеленский: Украине нужно €115 млрд в 2027 году

Зеленский требует от спонсоров €115 млрд на следующий год Зеленский: Украине нужно €115 млрд в 2027 году

Москва19 ноя Вести.Украине нужно 115 миллиардов евро, чтобы закрыть свои нужды в 2027 году, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с украинскими журналистами.

Президент Зеленский сообщил, что первоначальные ожидания по финансовой помощи от иностранных партнеров составляли 45 миллиардов евро. Однако, после консультаций с военным командованием, было принято решение увеличить эту сумму на 70 миллиардов евро.

Это не просто вызов, это не просто задача цитируют его украинские СМИ

Ранее Еврокомиссия сообщила о планах направить 45 миллиардов евро на поддержку вооруженных сил Украины (ВСУ) и ее государственного бюджета. Новый кредит должен дополнить уже согласованную помощь Киеву в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

Незадолго до этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у организации не хватает средств на закупку вооружений для Украины.

Тем временем сам Зеленский начал угрожать спонсорам, что намерен проверить эффективность той помощи, которую они оказывают киевскому режиму.