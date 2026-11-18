ЕК хочет направить миллиарды евро из кредита Украине на военные нужды ЕК хочет направить 25 млрд евро нового кредита Украине на военные нужды

Москва18 ноя Вести.Европейская комиссия намерена направить большую часть нового финансового пакета для Украины на военную помощь. Из предусмотренных 45 миллиардов евро Киеву до 25 миллиардов предлагается выделить на оборонные нужды, еще 20 - на поддержку государственного бюджета. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Предлагаемая поддержка будет состоять из двух компонентов: до 25 миллиардов евро на военную помощь и до 20 миллиардов евро на общую бюджетную поддержку говорится в заявлении

Новый кредит должен дополнить ранее согласованную финансовую помощь Украине в размере 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. С учетом дополнительных средств Евросоюз рассчитывает предоставить Киеву в 2027 году 90 миллиардов евро. При этом, по оценкам Еврокомиссии, дополнительная потребность Украины в финансировании на этот период составляет около 70 миллиардов евро.

Кроме того, Брюссель предлагает расширить возможности использования доходов от замороженных российских активов. В частности, их планируется направлять на обслуживание как нового кредита на 45 миллиардов евро, так и ранее одобренного пакета на 90 миллиардов евро.

В Москве неоднократно заявляли о незаконности заморозки российских активов и предупреждали об ответных мерах в случае их экспроприации.