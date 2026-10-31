Еврокомиссия согласовала выплаты Украине на 2027 год на уровне €45 млрд

ЕК одобрила выделение Киеву €45 млрд на фоне другого запроса на €70 млрд Еврокомиссия согласовала выплаты Украине на 2027 год на уровне €45 млрд

Москва31 окт Вести.Еврокомиссия (ЕК) утвердила для Украины пакет финансирования на 2027 год в размере 45 миллиардов евро, следует из заявления на сайте ЕК.

Названная сумма — часть программы на 90 миллиардов евро, охватывающей 2026 и 2027 годы.

Еврокомиссия приняла предложение Совету ЕС утвердить оставшуюся часть кредита для Украины в размере 45 миллиардов евро на 2027 год указано в комментарии

Киев запрашивал у партнеров из ЕС 70 миллиардов евро в рамках бюджетных нужд на следующий год.

Из разъяснений ЕК следует, что из одобренных 45 миллиардов евро 13,3 миллиарда — это бюджетное финансирование ЕС, еще 31,7 миллиардов евро пойдут на закупку вооружения.

В Еврокомиссии пообещали "параллельно работать над поиском дополнительного финансирования", но не раскрыли возможных источников. Этот вопрос лидеры объединения обсудят на внеочередном саммите, который намечен на конец ноября.

Ранее издание Politico подсчитало, что Евросоюз должен будет предусмотреть в бюджете на 2028-2034 годы не менее 35 миллиардов евро для выплаты процентов по кредиту для Украины.