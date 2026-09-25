Москва25 сенВести.Страны Евросоюза (ЕС) согласовали условия выделения на поддержку Украины 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.
По ее словам, 900 миллиона евро из этой суммы предназначены в качестве военной помощи Украине. Еще 1 миллиард евро планируется направить на новые совместные закупки оборудования.
4,7 миллиарда евро возместят странам-членам, причем некоторые уже заявляют, что направят свою долю Украинеутверждает Каллас в публикации
Ранее сообщалось, что 18 сентября ЕС перечислил Украине 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников. В начале сентября Еврокомиссия также одобрила передачу 6,1 млрд евро для закупки вооружения для ВСУ.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла о готовности использовать оставшиеся средства программы SAFE для создания нового механизма финансирования совместных оборонных проектов Евросоюза и Украины.