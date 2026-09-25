Страны ЕС согласовали выделение Украине 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира

ЕС согласовал выделение 6,6 млрд евро на поддержку Украины Страны ЕС согласовали выделение Украине 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира

Москва25 сен Вести.Страны Евросоюза (ЕС) согласовали условия выделения на поддержку Украины 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас в соцсети X.

По ее словам, 900 миллиона евро из этой суммы предназначены в качестве военной помощи Украине. Еще 1 миллиард евро планируется направить на новые совместные закупки оборудования.

4,7 миллиарда евро возместят странам-членам, причем некоторые уже заявляют, что направят свою долю Украине утверждает Каллас в публикации

Ранее сообщалось, что 18 сентября ЕС перечислил Украине 3,3 миллиарда евро на закупку ракет и беспилотников. В начале сентября Еврокомиссия также одобрила передачу 6,1 млрд евро для закупки вооружения для ВСУ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявляла о готовности использовать оставшиеся средства программы SAFE для создания нового механизма финансирования совместных оборонных проектов Евросоюза и Украины.