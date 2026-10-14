Москва14 окт Вести.Европейская комиссия перечислила Украине 2,86 млрд евро в рамках оборонной части кредита ЕС на 90 млрд евро для закупки беспилотников, радиолокационных систем, боеприпасов и другой военной продукции. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в соцсети X.

По его словам, средства предназначены для удовлетворения наиболее срочных военных потребностей Украины.

Сегодня Еврокомиссия перечисляет 2,86 миллиарда евро в рамках оборонной части нашего кредита Украине на 90 миллиардов евро написал Домбровскис на своей странице

Европейский кредит для Киева рассчитан на 2026–2027 годы: 60 млрд евро предусмотрены для оборонных закупок и 30 млрд евро – для бюджетной поддержки Украины.

7 октября в рамках этого кредита Еврокомиссия выделила Украине 1,24 млрд евро.