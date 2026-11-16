ЕС выделил Украине 1,71 млрд евро на закупку беспилотников и ракет

Еврокомиссия выделила Украине средства на вооружения ЕС выделил Украине 1,71 млрд евро на закупку беспилотников и ракет

Москва16 ноя Вести.Еврокомиссия выделила Украине 1,71 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства предназначены для закупки беспилотников, ракет и систем раннего предупреждения. Об этом сообщило министерство иностранных дел Украины в своем Telegram-канале.

Глава ведомства Андрей Сибига поблагодарил Еврокомиссию и страны ЕС за поддержку и помощь в укреплении обороноспособности страны.

Европейская комиссия выделила Украине 1,71 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan для закупки беспилотников, раннего предупреждения и ракет говорится в сообщении

Ранее Совет ЕС одобрил выделение Киеву почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Решение позволит Украине получить очередной транш финансовой помощи.