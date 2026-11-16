Москва16 нояВести.Совет Евросоюза (ЕС) одобрил выделение Украине почти 8 миллиардов евро (около 728 миллиардов рублей) в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.
Сегодня Совет принял решение, которое позволит Киеву в ближайшее время получить чуть менее 8 миллиардов евро в рамках Украинского фондаговорится в сообщении
В Совете ЕС подчеркнули, что согласованный транш станет рекордным по объему среди всех единовременных выплат Украине из этого фонда.
Согласно опубликованному решению, из общей суммы около 5 миллиардов евро будут предоставлены за счет финансирования, предусмотренного в рамках кредита поддержки Украины на 2026 год.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия готовит предложение о дополнительном кредите Киеву в размере 45 миллиардов евро из общего бюджета ЕС.
Инициативу планируется представить государствам – членам объединения 18 ноября.