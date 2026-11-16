Евросоюз согласовал рекордный транш Украине в размере почти €8 млрд Совет ЕС согласовал крупнейшую единовременную выплату Киеву в размере €8 млрд

Москва16 ноя Вести.Совет Евросоюза (ЕС) одобрил выделение Украине почти 8 миллиардов евро (около 728 миллиардов рублей) в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС.

Сегодня Совет принял решение, которое позволит Киеву в ближайшее время получить чуть менее 8 миллиардов евро в рамках Украинского фонда говорится в сообщении

В Совете ЕС подчеркнули, что согласованный транш станет рекордным по объему среди всех единовременных выплат Украине из этого фонда.

Согласно опубликованному решению, из общей суммы около 5 миллиардов евро будут предоставлены за счет финансирования, предусмотренного в рамках кредита поддержки Украины на 2026 год.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Еврокомиссия готовит предложение о дополнительном кредите Киеву в размере 45 миллиардов евро из общего бюджета ЕС.

Инициативу планируется представить государствам – членам объединения 18 ноября.