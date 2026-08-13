Euractiv сообщил, что объем помощи Украине с 2024 года достиг пика Euractiv: помощь Киеву в июне превысила €7,2 млрд

Москва13 авг Вести.Западная военная помощь Украине в июне достигла пика с момента прекращения прямой поддержки от США. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.

По имеющимся данным, сумма в €7,2 млрд стала рекордной с апреля 2024 года. Транш также стал третьим по объему с начала спецоперации в феврале 2022 года.

Крупнейшими спонсорами киевского режима стали ФРГ, Дания и Нидерланды, которые перевели Украине €700 млн, €600 млн и €500 млн соответственно.

Ранее сообщалось, что Брюссель пока не может определить, какую сумму государствам Евросоюза придется выделить на обслуживание кредита Украине в размере 90 млрд евро и какие финансовые обязательства будут нести страны – члены объединения.