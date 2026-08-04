Расходы жителей Европы на поддержку Украины выросли за год в 1,5 раза

"Известия": рядовой житель ЕС потерял за год $618 из-за поддержки Украины Расходы жителей Европы на поддержку Украины выросли за год в 1,5 раза

Москва4 авг Вести.Расходы рядового жителя европейских стран НАТО на поддержку Украины увеличились за последний год в полтора раза, сообщают "Известия" на основе данных от Кильского института мировой экономики и Статистической служба Евросоюза (Eurostat).

Среднедушевой размер расходов достиг за последний год $618. С января 2025 года европейские союзники направили Киеву $96 млрд.

Общий объем финансовой помощи Украине со стороны стран НАТО со времени начала Россией специальной военной операции (СВО) превысил $237 млрд.

Особенно высокие расходы на душу населения отмечены в Северной Европе и странах Прибалтики. Первое место по этому показателю занимает Дания, где на каждого жителя пришлось $2,5 тыс. за все время украинского конфликта.

Наиболее быстрый рост подушевых затрат на поддержку Украины произошел в Норвегии.

Между тем Евросоюз начнет платить 3 млрд евро в год в качестве процентов по кредиту в размере 90 млрд евро для Киева, сообщил в июне вице-председатель Еврокомиссии (ЕК), еврокомиссар по экономике и социальному диалогу Валдис Домбровскис.