Еврокомиссия предложит кредит Украине в размере 45 млрд евро из бюджета ЕС FT: ЕК предложит кредит Украине в размере 45 млрд евро из общего бюджета ЕС

Москва16 ноя Вести.Еврокомиссия (ЕК) предложит выделить Украине кредит в размере 45 млрд евро из общего бюджета ЕС, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, предложение планируется довести до европейских столиц 18 ноября. ЕК планирует увязать помощь Украине с будущим семилетним бюджетом ЕС для "защиты" финансирования от возможных вето в будущем.

Как заявил неназванный чиновник, такой ход "повышает ставки", однако теперь эти два события "не будут проходить параллельно".

При этом ряд стран, в том числе Чехия, выступают против такого плана. Чешский премьер-министр Андрей Бабиш направил письмо главе Евросовета Антониу Коште, в котором говорится, что "соглашение о будущем финансировании Украины не может быть предварительным условием для принятия следующего бюджета ЕС".

Ранее сообщалось, что требование канцлера ФРГ Фридриха Мерца направить расходы на финансирование Украины в долгосрочный семилетний бюджет ЕС столкнулось с резким сопротивлением многих стран Европы.