СМИ подсчитали, во сколько ЕС обойдутся проценты по кредиту Украине Politico: проценты по кредиту для Киева обойдутся бюджету ЕС минимум в €35 млрд

Москва29 окт Вести.Евросоюз (ЕС) должен будет привлечь в бюджет на 2028-2034 годы не менее 35 млрд евро – эти деньги будут потрачены на выплату процентов по кредиту для Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на записку Еврокомиссии (ЕК).

Речь идет о кредите в размере 90 млрд евро, который ЕС выдал Киеву. Объединение собирается погасить его после завершения украинского конфликта, однако выплаты по процентам создают немалую нагрузку на будущий бюджет. Если же ставки вырастут на один процентный пункт, расходы по этой статье составят уже 41,9 млрд евро.

Бюджет Евросоюза рассчитан на такие расходы и располагает достаточными финансовыми возможностями в пределах имеющегося запаса цитирует издание представителя ЕК

Примечательно, что в самой записке источник обеспечения этих трат до сих пор не указан. Там написано, что его "еще предстоит определить".

Ранее лидеры стран ЕС обсудили варианты предоставления киевскому режиму еще одного кредита на сумму в 70 млрд евро. Из этой суммы 45 миллиардов евро должны обеспечить европейские страны, оставшуюся часть – другие партнеры, включая Канаду и Японию. Однако, как сообщила немецкая газета Die Welt, Венгрия, Чехия и Словакия не намерены брать на себя финансовые обязательства по дополнительному кредиту для Киева.

Об отказе участвовать в новом пакете помощи заявили и власти Болгарии.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в 2027 году общая сумма средств, выделенных Евросоюзом Украине с 2022 года, превысит полтриллиона евро.