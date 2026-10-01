Общая сумма европейской помощи Украине превысит полтриллиона евро в 2027 году Премьер Чехии: в 2027 году общая сумма помощи ЕС Украине превысит 520 млрд евро

Москва17 окт Вести.В 2027 году общая сумма средств, выделенных Евросоюзом Украине с 2022 года может достичь 520 миллиардов евро. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по итогам саммита ЕС.

Он пояснил, что такая сумма получилась у него путем сложения средств, которые Киев получил от ЕС с начала конфликта с Россией, включая 70 миллиардов евро, которые украинская сторона запрашивает на будущий год, а также заложенные в обсуждаемом бюджете сообщества 100 миллиардов евро.

Я посчитал все деньги… [и выходит] 520 миллиардов [евро], что [представляется] огромной суммой. Это должны быть кредиты, которые должны быть погашены, так что это не должны быть расходы, которые не вернут цитирует премьера ТАСС

Бабиш добавил, что Прага не будет гарантировать кредит ЕС для Украины. Он подчеркнул, что необходимо "сделать все, чтобы эта война как можно скорее завершилась".

Ранее глава правительства Бельгии Барт де Вевер высказал предположение, что глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС может заявить о скором исчерпании кредита в 90 миллиардов евро и запросить дополнительное финансирование.