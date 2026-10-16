Премьер Бельгии предсказывал новый запрос Зеленского на финансы от ЕС Премьер Бельгии предсказывал запрос Зеленского на финансовую поддержку от ЕС

Москва16 окт Вести.Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер перед завершением саммита Евросоюза (ЕС) предсказывал, что глава киевского режима Владимир Зеленский на мероприятии может заявить о скором исчерпании кредита в 90 млрд евро и запросить дополнительное финансирование. Об этом писало агентство Reuters.

Зеленский, вероятно, посмотрит всем прямо в глаза и скажет: "Спасибо за €90 млрд, но эти деньги скоро закончатся, потому что [конфликт] — это очень дорогостоящее дело. Так вы, как европейская семья, по-прежнему готовы, хотите и можете подтвердить свои слова делом и поддержать Украину, а также сохранить украинское общество и украинскую оборону?" говорил Барт де Вевер

16 октября Зеленский в ходе саммита ЕС запросил у стран Евросоюза дополнительное финансирование в размере не менее 70 млрд евро.

В тот же день министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам встречи главы Министерства финансов стран "Большой семерки" (G7) заявил, что оборонные нужды Киева на будущий год пока не закрыты на 40 млрд долларов.

Саммит ЕС проходил в Брюсселе 15-16 октября.