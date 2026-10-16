Зеленский потребовал у ЕС дополнительные 70 млрд евро Зеленский на саммите ЕС попросил дополнительно 70 млрд евро в 2027 году

Москва16 окт Вести.Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите Евросоюза в Брюсселе запросил у европейских стран дополнительное финансирование в размере не менее 70 миллиардов евро. Видео выступления опубликовано на странице главы киевского режима в соцсети X.

Нам нужно по меньшей мере дополнительно 70 млрд евро от вас - на оборону, на оружие, для нашей стойкости. Это реалистичная цифра. Я прошу вас найти эти деньги сказал Зеленский

Ранее Евросоюз согласовал для Украины кредит на 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы. Однако уже в конце августа в Киеве заявляли, что этих средств будет недостаточно.