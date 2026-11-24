Киев рассчитывает получить от Европы 90 млрд евро в следующем году

Украина получит от Европы 90 млрд евро в 2027 году, заявил Зеленский Киев рассчитывает получить от Европы 90 млрд евро в следующем году

Москва24 ноя Вести.Украина рассчитывает получить от европейских партнеров 90 млрд евро финансовой помощи в 2027 году, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, Киеву необходимо не менее 115 млрд евро на следующий год. Из требуемой суммы 45 млрд евро предусмотрены ранее принятым решением Евросоюза о двухлетней поддержке Украины. Еще 45 млрд евро, утверждает Зеленский, удалось согласовать дополнительно.

То есть на следующий год мы понимаем, что Украина получит 90 млрд евро… 25 миллиардов нужно найти заявил глава киевского режима на заседании конгресса местных и региональных властей.

По оценке Зеленского, Украине требуется не менее 100 млрд евро ежегодно.

21 ноября Еврокомиссия сообщила о перечислении Киеву рекордного транша в размере 7,9 млрд евро.