Фон дер Ляйен: Украина получит от Евросоюза рекордную финпомощь на €7,9 млрд

Евросоюз перевел Украине рекордный транш почти на 8 млрд евро Фон дер Ляйен: Украина получит от Евросоюза рекордную финпомощь на €7,9 млрд

Москва21 ноя Вести.Украина получит от стран Евросоюза транш в размере 7,9 миллиарда евро в рамках согласованной программы финансовой поддержки.

Соответствующее сообщение опубликовано 20 ноября на сайте Еврокомиссии (ЕК).

Сегодня мы перечисляем почти 8 миллиардов евро. Это крупнейший платеж на сегодняшний день приводятся в заявлении слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

Это стало самым крупным разовым перечислением Киеву от его европейских союзников.

Полученные средства пойдут на "финансирование государственных расходов Украины и проведение реформ".

Выплата стала девятым траншем в рамках фонда Ukraine Facility, до конца текущего года Украина может получить еще 15,7 миллиарда евро (1,41 триллиона рублей).

Из этой суммы 10,2 миллиарда евро (916,57 миллиарда рублей) зарезервированы на нужды оборонной промышленности, 3,9 миллиарда евро (350,45 миллиарда рублей) — на поддержку госбюджета.

Согласно данным Еврокомиссии, с 2022 года Брюссель предоставил Киеву помощь на общую сумму 245,5 миллиарда евро (22,06 триллиона рублей).

Ранее Международный валютный фонд оценил остаточный дефицит финансирования Украины в 2027 году на сумму в 32–34 миллиарда долларов, а в 2028 году — на 17 миллиардов долларов.