МВФ оценил дефицит финансирования Украины в 2027 году в $32–34 млрд

МВФ предрек Украине дефицит финансирования более чем на $30 млрд МВФ оценил дефицит финансирования Украины в 2027 году в $32–34 млрд

Москва17 ноя Вести.Международный валютный фонд (МВФ) оценил остаточный дефицит финансирования Украины в 2027 году на сумму в 32–34 миллиарда долларов, а в 2028 году — на 17 миллиардов долларов.

Эти данные содержатся в заявлении организации по результатам второго и третьего обзоров четырехлетней программы поддержки Киева общим объемом 8,1 миллиарда долларов, передает ТАСС.

Согласно документу, МВФ и украинские власти сотрудничают с международными партнерами, чтобы получить гарантии финансирования для покрытия дополнительных потребностей.

По мнению экспертов фонда, эти потребности возникнут ввиду предполагаемого затягивания украинского конфликта, который, как ожидают в МВФ, может продлиться весь следующий год.

Международный валютный фонд также спрогнозировал снижение ВВП Украины на 0,5% по результатам текущего года и на 1% — по итогам 2027 года.

16 ноября Совет Евросоюза одобрил выделение Украине почти 8 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.

До этого газета Financial Times (FT) сообщила о подготовке Еврокомиссией предложение о дополнительном кредите Киеву в размере 45 миллиардов евро из общего бюджета ЕС.

Инициативу планируется представить государствам – участникам объединения в среду, 18 ноября.