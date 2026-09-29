Москва29 сенВести.Дефицит бюджета Украины в 2027 году вырастет до 15% от ВВП страны. Такие данные привел украинский Минфин.
В министерстве прогнозируют, что ВВП в следующем году составит 11,144 трлн гривен или 248,53 млрд долларов. При этом дефицит бюджета, который в ведомстве оценивают в 1,666 трлн гривен (или порядка 37 млрд долларов), достигнет 15% от ВВП Украины.
Ранее эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак в разговоре с ИС "Вести" заявил, что экономика Украины находится в процессе разрушения и "обходится все дороже Западу".