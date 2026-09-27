Москва27 сен Вести.Государственный долг Украины увеличился в сентябре на $4-5 млрд и достиг $223 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин Украины.

К концу августа госдолг Украины составлял $218-219 млрд.

По прогнозу Минфина Украины, к концу 2026 года госдолг страны вырастет до $240 млрд, а к концу 2027 года - до $290 млрд.

Таким образом, к концу 2026 года на одного украинца придется $8,5 тыс. задолженности, а к концу 2027 года - $10,4 тыс.

При этом прогноз Минфина Украины может оказаться ниже реальной цифры. Киев просит у Евросоюза (ЕС) дополнительно $27 млрд на военные расходы в 2027 году.