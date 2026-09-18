Эксперт Ермилова заявила, что дефицит бюджета Украины уже вышел из-под контроля Эксперт Ермилова: дефицит бюджета Украины уже вышел из-под контроля

Москва18 сен Вести.У Украины очень большие расходы, дефицит в бюджете страны уже из-под контроля. Об этом в беседе с ИС "Вести" рассказала финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По ее словам, кризис в экономике Украины перешел в системный.

Сейчас экономика Украины вообще сталкивается уже с системным кризисом, который вызван наложением нескольких факторов и разрушения. Логистическая инфраструктуры закрытие глубоководных портов, парализован морской порт, портовые мощности уже сократились порядка на 80%. Бюджетный дефицит вышел из-под контроля и очень большие расходы идут. И также имеется инфляция и девальвация. Много печатается валюты – это ведет к росту цен отметила Ермилова

Ранее обозреватель хорватского портала Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что ситуация на Украине – сложное переплетение кризисных факторов, которое можно охарактеризовать охарактеризовать как ситуацию "идеального шторма", из которого фактически нет выхода.