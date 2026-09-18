Geopolitika: Украина попала в "идеальный шторм" и вряд ли из него выйдет

"Идеальный шторм": на Западе озвучили Украине мрачный прогноз Geopolitika: Украина попала в "идеальный шторм" и вряд ли из него выйдет

Москва18 сен Вести.Ситуация вокруг Украины представляет собой сложное переплетение кризисных факторов, которое можно охарактеризовать как ситуацию "идеального шторма", из которого фактически нет выхода. Такую оценку происходящего на Украине представил обозреватель хорватского портала Geopolitika.news Зоран Метер.

По его мнению, Киев столкнулся с рядом неблагоприятных обстоятельств: исчерпание финансовых ресурсов, дефицит ракет для систем противовоздушной обороны, резонансные коррупционные скандалы в высших эшелонах власти. Все это происходит на фоне продолжения боев в зоне конфликта, продолжил журналист.

Особое внимание Метер уделил вопросу, связанному с оборонным бюджетом. По оценке обозревателя, Украине не хватает 27 миллиардов долларов, чтобы обеспечить свои нужды до конца года, и источники дальнейшего финансирования остаются неясными. Наряду с этим заканчиваются ракеты-перехватчики, что сокращает возможности противовоздушной обороны.

Среди политических элит в Киеве наблюдается политическая разобщенность, а за рубежом нарастает усталость западных союзников, которым все сложнее объяснять своим гражданам необходимость непрерывной поддержки Украины, указывает Метер.

Дополнительным ударом для Киева стало требование США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия, из-за чего в Соединенных Штатах подорожало дизельное топливо.

Украина вряд ли сможет самостоятельно преодолеть сложившийся комплексный кризис, отмечается в статье.

Ранее стало известно о возможной передаче Германией Украине 10 устаревших перехватчиков к системам Patriot.