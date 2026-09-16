"Денежные инъекции": эксперт заявил, что Киев давно "загнулся" бы без дотаций ЕС Эксперт Орлов: без внешних дотаций Украина и ее железные дороги загнулись бы

Москва16 сен Вести.Если бы главе киевского режима Владимиру Зеленскому извне не выделяли финансирование, то Украина уже давно перестала бы существовать. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил военный эксперт Владимир Орлов.

Он прокомментировал просьбу главы украинского МИД Андрея Сибиги в адрес западных партнеров срочно помочь с локомотивами взаимен поврежденной и уничтоженной техники. По словам эксперта, поступающие на Украину деньги так или иначе разворовываются – часть финансирования перетекает в карманы тех, кто контролирует различные структуры в стране.

Если бы денег им не давали, то они просто бы уже давно перестали бы существовать как какая-то организационная сущность (имеется в виду киевский режим. – Прим. ред.). И то, что там пока еще что-то дергается, это только благодаря тем денежным инъекциям, которые поступают из так называемого клуба попечителей Украины. В том числе и железные дороги – без внешних дотаций они давно бы уже загнулись и перестали существовать отметил Орлов

Военный эксперт обратил внимание на то, что наворованные деньги украинские чиновники стремятся вывести на Запад.

То есть здесь на самом деле сейчас все пытаются так или иначе наворовать себе какой-то актив и, соответственно, вывести его на Запад. И в случае, как говорится, первой возможности убежать с этой территории и жить уже какой-то эмигрантской европейской жизнью на то, что было разворовано непосредственно на территории бывшей Украины. На самом деле европейцы, они же тоже об этом говорят добавил он

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, почему Запад закрывает глаза на коррупцию на Украине. По его словам, в европейских странах хорошо знают о воровстве украинских чиновников.