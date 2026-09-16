Азаров: Запад поддерживает коррупцию на Украине для борьбы с Россией

Азаров рассказал, зачем Запад поддерживает коррупцию на Украине Азаров: Запад поддерживает коррупцию на Украине для борьбы с Россией

Москва16 сен Вести.Запад знает о коррупции на Украине, но закрывает на это глаза, пока может использовать Киев для нанесения ущерба России, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

На Украине разворовывают деньги, которые киевский режим получает от налогоплательщиков Германии, Норвегии и других стран, отметил Азаров.

Почему не поинтересоваться, почему эти деньги разворовываются? Или, например, американцы? Все это, естественно, они знают, не могут не знать, потому что страна находится под полным внешним управлением… То есть их все устраивает. Главное, что льется кровь украинцев, русских, российских солдат. Главное, что разрушается Украина, главное, что наносится ущерб России. Вот это все покрывает приводит ТАСС слова Азарова

Политик подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение напрямую замешаны в коррупции.

Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что на Украине разворовывают деньги Запада, коррупция в стране не утихает, а Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) продолжает свою работу.