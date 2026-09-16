NYT: скандал в офисе генпрокурора болезнен для Киева на фоне дефицита бюджета

NYT: коррупционный скандал на Украине может повлиять на помощь Европы NYT: скандал в офисе генпрокурора болезнен для Киева на фоне дефицита бюджета

Москва16 сен Вести.Коррупционный скандал вокруг офиса генерального прокурора Украины оказался особенно болезненным для Киева на фоне дефицита бюджета и необходимости получать финансовую помощь от европейских партнеров. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, ситуация развивается в чувствительный для главы киевского режима Владимира Зеленского момент, когда украинским властям требуются дополнительные средства для продолжения боевых действий.

Эти разоблачения особенно болезненны в то время, когда Украине остро не хватает денег для войны сказано в материале

По оценке NYT, коррупционный скандал может повлиять на отношение европейских партнеров к Киеву в момент, когда украинские власти обращаются к ним за помощью для покрытия дефицита бюджета.

Накануне Зеленский подписал указ об увольнении генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Ранее в НАБУ заявили, что один из руководителей структурных подразделений офиса генерального прокурора Украины создал преступную группу, которая получала деньги через мошеннические колл-центры и занималась их легализацией.