Москва16 сенВести.Коррупционный скандал вокруг офиса генерального прокурора Украины оказался особенно болезненным для Киева на фоне дефицита бюджета и необходимости получать финансовую помощь от европейских партнеров. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).
Как отмечает издание, ситуация развивается в чувствительный для главы киевского режима Владимира Зеленского момент, когда украинским властям требуются дополнительные средства для продолжения боевых действий.
Эти разоблачения особенно болезненны в то время, когда Украине остро не хватает денег для войнысказано в материале
По оценке NYT, коррупционный скандал может повлиять на отношение европейских партнеров к Киеву в момент, когда украинские власти обращаются к ним за помощью для покрытия дефицита бюджета.
Накануне Зеленский подписал указ об увольнении генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
Ранее в НАБУ заявили, что один из руководителей структурных подразделений офиса генерального прокурора Украины создал преступную группу, которая получала деньги через мошеннические колл-центры и занималась их легализацией.