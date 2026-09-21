Украинская экономика может потерять до 6,8% ВВП в случае продолжения конфликта

Стали известны масштабы кризиса на Украине из-за продолжения конфликта Украинская экономика может потерять до 6,8% ВВП в случае продолжения конфликта

Москва21 сен Вести.Украина из-за продолжения боевых действий может потерять в 2027 году до 6,8% ВВП (более $15 млрд) и непосредственно $5,15 млрд доходов бюджета.

Об этом говорится в материале ТАСС.

Прогнозируются крупные проблемы с экспортом и дефицит рабочей силы из-за массового оттока населения за границу. Число занятых может снизиться на 350-400 тысяч человек.

Указанные трудности приведут к очередному энергокризису на Украине.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк рассказала, что правительство Украины отправилось на курорт Буковель почти в полном составе, несмотря на бюджетный кризис в стране