Москва18 сенВести.Правительство Украины отправилось на курорт Буковель почти в полном составе, несмотря на бюджетный кризис в стране, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Заседание Верховной рады Украины 18 сентября отменили, не сообщив об этом парламентариям и приглашенным министрам.

В Буковель уехали. Нормальное такое планирование — депутатам только утром сказали

написал Железняк в своем Telegram-канале

Чиновники Кабмина заявили, что у них на этом курорте запланированы "важные международные мероприятия", сообщает "Политика страны".