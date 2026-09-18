Москва18 сенВести.Правительство Украины отправилось на курорт Буковель почти в полном составе, несмотря на бюджетный кризис в стране, заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
Заседание Верховной рады Украины 18 сентября отменили, не сообщив об этом парламентариям и приглашенным министрам.
В Буковель уехали. Нормальное такое планирование — депутатам только утром сказалинаписал Железняк в своем Telegram-канале
Чиновники Кабмина заявили, что у них на этом курорте запланированы "важные международные мероприятия", сообщает "Политика страны".