Заседание Рады прервала воздушная тревога в Киеве, депутаты спустились в подвал Спикер Рады Стефанчук попросил депутатов уйти в подвал из-за воздушной тревоги

Москва2 сен Вести.Заседание Верховной рады прервали из-за объявления в Киеве воздушной тревоги, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук попросил депутатов спуститься в подвал и предложил им опробовать новую систему голосования.

Ранее сообщалось, что новая система голосования подразумевает сканирование QR-кода.

В Киеве объявлена воздушная тревога. Я прошу всех пройти в безопасные места. … Продолжение пленарного заседания через 15 минут, после завершения воздушной тревоги приводит слова Стефанчука телеканал "Рада"

Он попросил желающих опробовать в укрытиях новую систему голосования.

31 августа депутат украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что Верховную раду Украины могут перевести работать в укрытие.