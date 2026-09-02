Москва2 сенВести.Заседание Верховной рады прервали из-за объявления в Киеве воздушной тревоги, спикер украинского парламента Руслан Стефанчук попросил депутатов спуститься в подвал и предложил им опробовать новую систему голосования.
Ранее сообщалось, что новая система голосования подразумевает сканирование QR-кода.
В Киеве объявлена воздушная тревога. Я прошу всех пройти в безопасные места. … Продолжение пленарного заседания через 15 минут, после завершения воздушной тревогиприводит слова Стефанчука телеканал "Рада"
Он попросил желающих опробовать в укрытиях новую систему голосования.
31 августа депутат украинского парламента Ярослав Железняк заявил, что Верховную раду Украины могут перевести работать в укрытие.