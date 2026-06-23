На Украине снова объявлена воздушная тревога Воздушная тревога вновь объявлена по всей Украине

Москва23 июн Вести.Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины второй раз за текущий вечер. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сигналы воздушной тревоги начали звучать в Киеве, а затем в красную зону перешла вся территория страны.

Ранее воздушная тревога объявлялась по всей Украине чуть более часа назад, она продолжалась около 15 минут.

До этого бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Зеленский уже давно может закончить конфликт, но не хочет это делать. Она назвала мобилизацию на Украине "отвратительным нарушением прав человека". По ее словам, украинские власти обогащаются за счет боевых действий.