Москва20 июнВести.Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщается на официальном ресурсе для информирования населения.
Сначала сирены зазвучали в Киеве и нескольких областях, а через несколько минут в красную зону перешли все остальные регионы страны.
По данным онлайн-карты ресурса, тревога действовала примерно с 18.35 мск. Спустя 25 минут ее отменили в большинстве регионов. Однако в Сумской и Полтавской областях режим опасности сохранялся.
В 18.55 мск в Киеве вновь сработали сигналы оповещения.
Украинские СМИ на фоне объявленной воздушной тревоги сообщают о взрывах в Харьковской области и подконтрольному ВСУ Запорожью.