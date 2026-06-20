По всей Украине объявили воздушную тревогу На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Москва20 июн Вести.Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщается на официальном ресурсе для информирования населения.

Сначала сирены зазвучали в Киеве и нескольких областях, а через несколько минут в красную зону перешли все остальные регионы страны.

По данным онлайн-карты ресурса, тревога действовала примерно с 18.35 мск. Спустя 25 минут ее отменили в большинстве регионов. Однако в Сумской и Полтавской областях режим опасности сохранялся.

В 18.55 мск в Киеве вновь сработали сигналы оповещения.

Украинские СМИ на фоне объявленной воздушной тревоги сообщают о взрывах в Харьковской области и подконтрольному ВСУ Запорожью.