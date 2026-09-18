Заседание Рады отменили, не оповестив нардепов и приглашенных министров Нардеп Железняк: заседание Рады отменили, не сообщив депутатам и министрам

Москва18 сен Вести.Заседание Верховной рады Украины 18 сентября отменили, не сообщив об этом парламентариям и приглашенным министрам. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Час вопросов к правительству сегодня в Раде отменили и заседания не будет. Важные международные мероприятия написал Железняк

По его словам, об отмене заседания никого не предупредили.

Это подтвердил депутат парламента от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович. Он сообщил, что об отмене заседания узнал от охраны, и назвал эту ситуацию абсолютным неуважением к парламенту.