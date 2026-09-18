Москва18 сенВести.Заседание Верховной рады Украины 18 сентября отменили, не сообщив об этом парламентариям и приглашенным министрам. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Час вопросов к правительству сегодня в Раде отменили и заседания не будет. Важные международные мероприятиянаписал Железняк
По его словам, об отмене заседания никого не предупредили.
Это подтвердил депутат парламента от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович. Он сообщил, что об отмене заседания узнал от охраны, и назвал эту ситуацию абсолютным неуважением к парламенту.