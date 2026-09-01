Зеленский обвинил Верховную раду в срыве законов, которые требуют МВФ и ЕС

Зеленский раскритиковал Раду за провал законов, которые требуют ЕС и МВФ Зеленский обвинил Верховную раду в срыве законов, которые требуют МВФ и ЕС

Москва1 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в очередном видеообращении обвинил Верховную раду в том, что она провалила голосование законопроектов, принятие которых требует Евросоюз и Международный валютный фонд (МВФ).

Накануне Рада провалила законопроекты №№ 15460 и 15112д об отмене льготы на посылки стоимость менее 150 евро. За проголосовали только 194 и 198 нардепов соответственно. Между тем налогообложение таких отправлений является одним из ключевых требований для сохранения финансовой поддержки Украины со стороны МВФ и ЕС.

Сегодня в Верховной раде провалились три закона, которые могли бы дать Украине более 4 миллиардов долларов, еще два закона в рамках программы МВФ также провалились сказал Зеленский

По его словам, все решения, которые были приняты на основе договоренностей с партнерами Украины, являются решениями в интересах Украины.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий объявил режим жесткой экономии бюджетных средств, которые напрямую не связаны с оборонными расходами.