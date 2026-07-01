Зеленский провел секретное совещание под Киевом и обсудил выборы

Зеленский провел закрытое совещание под Киевом Зеленский провел секретное совещание под Киевом и обсудил выборы

Москва1 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский провел секретную встречу в одной из резиденций под Киевом и обсудил выборы с самыми влиятельными чиновниками страны. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.

По данным журналистов, в переговорах приняли участие представители руководства Украины и силового блока.

На встречу собрались Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов — прим. ред.) с "силовым" заместителем Олегом Татаровым говорится в материале

Также, как утверждают СМИ, на встрече присутствовали лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, глава Минобороны Украины Михаил Федоров и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

В тексте утверждается, что совещание продолжалось около четырех часов. При этом наиболее важной, по данным источников, стала заключительная часть встречи, где обсуждались вопросы, связанные с выборами и дальнейшими политическими планами.

Ранее бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол страны в Великобритании Валерий Залужный сообщил Зеленскому, что намерен баллотироваться на пост главы государства. По данным местных СМИ, разговор состоялся после отставки британского премьера Кира Стармера.