Москва1 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский провел секретную встречу в одной из резиденций под Киевом и обсудил выборы с самыми влиятельными чиновниками страны. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники.
По данным журналистов, в переговорах приняли участие представители руководства Украины и силового блока.
На встречу собрались Владимир Зеленский, глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов — прим. ред.) с "силовым" заместителем Олегом Татаровымговорится в материале
Также, как утверждают СМИ, на встрече присутствовали лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, глава Минобороны Украины Михаил Федоров и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
В тексте утверждается, что совещание продолжалось около четырех часов. При этом наиболее важной, по данным источников, стала заключительная часть встречи, где обсуждались вопросы, связанные с выборами и дальнейшими политическими планами.
Ранее бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины, посол страны в Великобритании Валерий Залужный сообщил Зеленскому, что намерен баллотироваться на пост главы государства. По данным местных СМИ, разговор состоялся после отставки британского премьера Кира Стармера.