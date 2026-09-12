Украина повысит налоги на бизнес, который в 2026 году потеряет $10 млрд

Убытки украинского бизнеса в 2026 году составят $10 млрд Украина повысит налоги на бизнес, который в 2026 году потеряет $10 млрд

Москва12 сен Вести.Украинский бизнес может потерять к концу 2026 года около $10 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра экономики и окружающей среды Александра Кравченко. Причиной убытков станут повреждения различных объектов, изменения логистики и повышение налогов.

Правительство Украины планирует повысить налоги, чтобы направить эти средства на страхование бизнеса. Существующие программы компенсации убытков и льготного кредитования работают для малого и среднего бизнеса, но не покрывают потребности крупного заявил Кравченко журналистам

Ранее в украинских СМИ появились мрачные прогнозы о катастрофических убытках бизнеса из-за ударов по инфраструктуре российской армии – исчезновение грозит целым отраслям украинской экономики.