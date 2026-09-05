Москва5 сен Вести.Убытки украинского бизнеса на фоне проведения Россией специальной военной операции могут оказаться катастрофическими, сообщает издание "Страна.ua".

Авторы материала считают, что потери бизнеса не следует рассматривать как "побочный ущерб". По их оценке, такой подход крайне опасен для страны, поскольку целые отрасли могут оказаться на грани уничтожения.

Эксперты, на которых ссылается издание, отмечают, что при таком развитии событий Украина будет вынуждена рассчитывать в основном на внешнее финансирование. При этом любые перебои с зарубежной поддержкой могут сказаться на способности Киева продолжать боевые действия.