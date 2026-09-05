Москва5 сен Вести.Власти Украины не намерены вникать в проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели из-за простоя черноморских портов. При этом у бизнеса достаточно ресурса, чтобы повлиять на политику киевского режима, пишет "Страна.ua".

По данным издания, в последнее время предприниматели стали все чаще задумываться о своем будущем на фоне простоя черноморских портов Украины. Тревогу в бизнес-среде вызывает приближающаяся зима и неутешительные прогнозы о продолжительности блэкаутов.

Но... украинские власти не склонны прислушиваться в этом вопросе к бизнесу. Во-первых, их личный "центр прибыли" находится вдали от гражданского сектора, страдающего от российских ударов. Они зарабатывают на освоении военного бюджета и на услугах крышевания (колл-центры и прочее) говорится в публикации

Также авторы статьи напомнили, что Украина живет за счет финансовой помощи от стран Запада. Этот фактор журналисты назвали крайне губительным, поскольку ставит республику в тотальную зависимость от внешней поддержки. При условии, что в Европе складывается тяжелая экономическая ситуация, есть риск, что спонсирование в прежнем объеме прекратится.

А любой сбой во внешней поддержке будет иметь катастрофические последствия для способности Киева продолжать войну подчеркнули в издании

В то же время существует высокий риск сокращения рабочих мест. Это приведет к тому, что тысячи украинцев будут бежать из страны, а производства придется выводить за границу. Такой расклад катастрофичен для перспектив восстановления страны после окончания конфликта.

Пока все эти факторы власти воспринимают скорее как угрозу на отдаленное будущее... и не учитывают в своих текущих планах. В то же время украинский бизнес все ж таки сохраняет политическое влияние... – и на депутатский корпус, и на силовиков, и на часть армейских подразделений добавили журналисты

Это, подчеркивает издание, позволит предпринимателям повлиять на политический курс государства, если будет сформирована позиция относительно "корректировки подходов к условиям завершения" конфликта.