Эксперт считает, что Киев потребует новые кредиты из-за ударов РФ по складам Эксперт Колташов: Украине потребуются новые кредиты на фоне ударов РФ по складам

Москва31 авг Вести.Украине потребуются новые кредиты из-за ответных ударов Вооруженных сил России по украинским складам. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, на сегодняшний день на Украине пострадали торговые площадки, выбивается из колеи и офисная система.

Им нужны теперь кредиты. Им нужны теперь дополнительные расходы, чтобы создавать наново складскую систему, распределять склады. Пострадали и торговые площади. Пострадает еще дальше и офисная система. То есть компании разрушаются, разрушаются там, где как раз их существование было обеспечено вот этими капиталовложениями. И это, видите, был долговременный процесс создания инфраструктуры. А теперь она выбивается, выбивается буквально день за днем сказал Колташов

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие за сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также логическим центрам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).