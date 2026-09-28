Москва28 сен Вести.Экономика Украины находится в процессе разрушения, поэтому Киев обходится Западу все дороже. Об этом в беседе с ИС "Вести" рассказал эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак.

Он напомнил про дефицит бюджета на Украине, который составляет 27 млрд долларов.

Экономика Украины находится в стадии разрушения, в процессе разрушения. Она уже потеряла свои основные экспортные возможности. И поэтому обходится все дороже Западу. И поэтому там плач киевского коррупционного режима вечный о том, что не хватает денег, и дыра в 27 млрд – хотя там европейцы пытаются удивляться, как будто они сами не в доле. Эта дыра будет увеличиваться сказал Дудчак

Он обратил внимание, что Украина на фоне потери экспортных мощностей столкнулась с серьезной угрозой.

Через порты Украины шел экспорт агропродукции и продукции металлургии, в том числе горно-обогатительные комбинаты тоже экспортировали продукцию через порты, и сейчас они остановили свою работу. Потому что некуда отгружать… Идут удары по энергетике – все то, что обеспечивает функционирование, в принципе, всего. В преддверии зимнего сезона это очень серьезная угроза добавил Дудчак

Ранее издание The New York Times со ссылкой на оценки украинского Минэкономики, прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также мнения экономистов и предпринимателей сообщало, что Украина вступает в сложный с экономической точки зрения период.

Украина и ее западные спонсоры не смогли найти 27 млрд долларов для покрытия дефицита военного бюджета, заявил украинский премьер Сергей Корецкий.