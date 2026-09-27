В США заявили о начале для Украины самого сложного этапа конфликта NYT: Украина входит в самый сложный период конфликта

Москва27 сен Вести.Украина вступает в сложный с экономической точки зрения период конфликта. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на оценки украинского Минэкономики, прогноз Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а также мнения экономистов и предпринимателей.

Главный экономист ЕБРР по региону Димитар Богов связал ухудшение экономической ситуации с нехваткой рабочей силы и последствиями ударов по инфраструктуре. По его оценке, Украина входит в наиболее тяжелый период конфликта.

По оценкам Министерства экономики Украины, к концу года экономический ущерб от действий России составит около 10 миллиардов долларов (около 843,4 миллиарда рублей – прим. ред.). Значительная часть этих потерь носит косвенный характер: это упущенная выручка, срывы в работе и логистические проблемы говорится в материале

Богов также отметил, что покупательная способность населения сохраняется, однако возможности граждан тратить средства ограничены.

ЕБРР ухудшил прогноз роста украинского ВВП в 2026 году с 2,2% до 1,5%. При этом некоторые опрошенные NYT экономисты допустили, что по итогам года рост экономики может оказаться близким к нулю.

С начала конфликта экспорт украинского зерна, стали и железной руды сократился примерно на треть, пишет газета. Одновременно снижение экспортной выручки компенсировалось внешней помощью: международные резервы Украины, согласно приведенным изданием данным, выросли с 29,1 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда.

Ранее украинские СМИ писали, что принятый проект бюджета Украины на 2027 год выглядит изначально нереалистичным, так как в нем не учитывается нехватка средств на оборону в размере 27 миллиардов долларов (около 2,28 триллиона рублей).