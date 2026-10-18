Украина недополучила более 43 миллиардов долларов в 2026 году СМИ: бюджет Украины недополучил 43,05 миллиарда долларов в 2026 году

Москва18 окт Вести.Украинский бюджет недополучил 43,05 миллиарда долларов в текущем году на фоне проблем с западным финансированием и потерь из-за взрывов.

Об этом сообщает агентство ТАСС, изучив данные Министерства финансов Украины.

При планировании расходов на конец 2025 года Украина ориентировалась на западную помощь в объеме примерно 40,5 миллиарда долларов. Однако фактические поступления за первые девять месяцев года оказались заметно ниже — около 27,95 миллиарда долларов

Киев также недополучил 29,5 миллиарда из-за задержки принятия мер, которые требуют Еврокомиссия и МВФ. Принятие Верховной радой на этой неделе ряда законов может разблокировать около 4 миллиардов долларов, однако сроки поступления этих средств пока не определены.

Потери налоговых сборов из-за взрывов в период с января по сентябрь 2026 года составили около $1 млрд. Общая сумма недополученных Киевом средств, таким образом, достигает $43,05 млрд пишет агентство

При этом в первой половине 2026 года Украина рассчитывала на западную помощь в объеме 27 миллиардов долларов, однако в реальности получила только чуть более двух третей от этой суммы. "Недостача" составила 8,7 миллиарда долларов.

В 2027 году Украине нужно выплатить 23,43 миллиарда долларов за обслуживание и погашение государственного долга.