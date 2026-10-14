Киев в 2027 году должен выплатить по госдолгу $23,43 млрд

Украина в 2027 году должна выплатить $23,43 млрд по госдолгу Киев в 2027 году должен выплатить по госдолгу $23,43 млрд

Москва14 окт Вести.В 2027 году Украине нужно выплатить $23,43 млрд за обслуживание и погашение государственного долга, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин Украины.

При этом в график входят только те выплаты, которые Киев добавил в платежный календарь. Таким образом, график не отражает настоящую сумму госдолга Украины, который по итогам августа 2026 года составил $215,55 млрд.

Страна в следующем году выплатит $12,67 млрд в счет погашения основной суммы внешнего и внутреннего долга. Еще $10,76 млрд будут выплачены за его обслуживание. Таким образом, выплаты Украины по госдолгу в 2027 году составят $23,43 млрд отмечает РИА Новости

По данным Минфина Украины, размер госдолга страны составит к концу текущего года $226 млрд.

При этом проект бюджета Украины на следующий год предполагает дефицит в размере $37 млрд и рост госдолга до $276 млрд.

Между тем у Украины нет денег не только на продолжение конфликта, но и на содержание государства, страна теряет бизнес и экономику.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Киев и его западные спонсоры не смогли найти $27 млрд для покрытия дефицита военного бюджета. При этом в Евросоюзе это отрицают.