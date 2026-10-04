Москва4 окт Вести.У Украины нет денег не только на продолжение конфликта, но даже и на содержание государства, страна теряет бизнес и экономику. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

У нас нет собственных денег не только на войну, но и даже на то, чтобы содержать государство​​​. Мы теряем бизнес и экономику. И каждые следующие условия, которые нам предлагают, хуже предыдущих написал Гончаренко в своем Telegram-канале

Ранее глава украинского минфина Сергей Марченко сообщил, что Киев не получил от Еврокомиссии $8 млрд, необходимых для покрытия дефицита финансирования военных нужд. При этом министр заверил, что стране удастся покрыть $7 млрд из этой потребности за счет экономии и перераспределения расходов.

В свою очередь премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Киев и его западные спонсоры не смогли найти $27 млрд для покрытия дефицита военного бюджета. При этом в Евросоюзе это отрицают.