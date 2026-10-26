Корецкий: Украина не может покрыть расходы собственными доходами Премьер Корецкий: доходы Украины покрывают лишь треть расходов бюджета

Москва26 окт Вести.Украина способна самостоятельно покрыть лишь треть своих государственных расходов. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

Видеозапись выступления приводит издание "Новости.Live". По словам главы украинского правительства, общие расходы страны за текущий год составят около 200 миллиардов долларов, из которых 155 миллиардов приходится на военные нужды.

Общие доходы, все доходы Украины, без исключения, составляют $70 млрд. Таким образом, только 1/3 этой суммы [расходов] Украина может покрыть собственными ресурсами отметил Корецкий

Еврокомиссия и Международный валютный фонд настаивают на том, чтобы Киев изыскивал новые источники для самостоятельного наполнения бюджета, включая изменения в налоговой сфере. Из-за задержки одобрения требуемых ЕС и МВФ законов Украина, по данным министерства финансов, в этом году недополучила 29,5 миллиарда долларов зарубежного финансирования.

Как отмечал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, без западного кредитования Украина перестанет существовать как государство. По его словам, Европа может не захотеть продолжать финансировать Киев.