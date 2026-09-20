Азаров допустил, что Европа может не захотеть продолжать финансировать Киев Азаров: Европа может перестать выделять деньги Киеву из-за политических перемен

Москва20 сен Вести.Политические изменения в европейских странах, где все большую силу набирают правые партии, могут привести к проблемам с выделением новых пакетов финансирования Киева.

Об этом агентству ТАСС сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Таким образом он прокомментировал просьбы Киева дополнительно выделить $27 млрд для покрытия военных расходов.

Я всегда считал, зная ситуацию в той же Европе, зная ситуацию с финансовой политикой Европы, что для них это не деньги. Найти эмиссионные или кредитные ресурсы на $27 млрд - это не проблема. Но захотят ли они это делать? Вот это вот вопрос сейчас, в связи с изменением политической обстановки в той же Германии. Посмотрим, как пройдут там выборы 20 сентября [в парламент земли Мекленбург - Передняя Померания и палату депутатов Берлина]. Скорее всего, известно как пройдут, и вопрос встанет достаточно серьезно о таком вот тупом, бессмысленном финансировании киевского режима рассказал Азаров

Азаров отметил, что аналогичная ситуация складывается и с поставками Киеву ракет для комплексов Patriot, которые способны сбивать баллистику.

Есть запасы, они будут поддерживать киевский режим. Пока политическое решение - поддерживать киевский режим, не дать ему окончательно развалиться, поэтому будут находить средства заключил бывший украинский премьер

Между тем газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что ЕС больше не сможет выделять многомиллиардное финансирование Украине, которое так просит Киев.

Так, ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко признался, что бюджетные возможности страны истощены до предела. Он попросил парламентариев поддержать законопроекты, от которых зависит предоставление финансирования от Евросоюза и Международного валютного фонда.