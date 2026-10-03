ЕК не выделит Киеву недостающие $8 млрд для военных нужд в 2026 году

Украина не получит от ЕК $8 млрд для военных нужд в 2026 году ЕК не выделит Киеву недостающие $8 млрд для военных нужд в 2026 году

Москва3 окт Вести.Дефицит финансирования военных нужд Киева, сложившийся в 2026 году, составляет $8 млрд. Покрыть его Еврокомиссия не сможет, сообщил украинский министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, за счет экономии и перераспределения расходов Украина покроет более $7 млрд из этой потребности. Еще $12 млрд "рассчитывают найти совместными усилиями", заверил министр.

Остальные средства являются критической потребностью, и мы работаем совместно с министерством обороны над определением источника покрытия. Еврокомиссия не сможет ее покрыть из-за отсутствия у них соответствующих инструментов в этом году написал Марченко на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ и признана экстремистской)

В начале сентября Марченко предупреждал, что из-за дефицита бюджета на Украине возможны задержки социальных выплат. Минфин Украины оценивает госдолг страны к концу 2026 года в $226 млрд.

Проект украинского бюджета на 2027 год закладывает дефицит в $37 млрд и рост госдолга до $276 млрд. Премьер Украины сообщил, что в следующем году на военные расходы планируется направить почти 44% ВВП, то есть $109 млрд.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Киев и его западные спонсоры не смогли найти $27 млрд для покрытия дефицита военного бюджета. При этом в Евросоюзе это отрицают.