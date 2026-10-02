В Евросоюзе отрицают нехватку 27 млрд евро в бюджете Украины В Еврокомиссии опровергли заявление Киева о нехватке 27 млрд евро

Москва2 окт Вести.Заявление руководства Украины, что стране не хватает 27 млрд евро сверх запланированного на этот год финансирования, не соответствует действительности. Об этом заявила глава пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью на брифинге в Брюсселе.

Мы никогда не говорили, что у Украины существует нехватка бюджетного финансирования. Об этом лишь сообщалось в СМИ. Вчера мы провели консультации и пришли к выводу, что этой нехватки нет сказала она

Агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники в четверг писало, что Евросоюз отклонил просьбы украинской стороны о выделении дополнительных 27 млрд евро.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о "космическом" дефиците бюджета Украины.

Премьер Украины Сергей Корецкий отмечал, что Украина и ее западные спонсоры не смогли найти 27 млрд долларов для покрытия дефицита военного бюджета.