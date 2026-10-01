Евросоюз отказал Киеву в выделении ему дополнительных 27 млрд евро Bloomberg: ЕС отклонил просьбу Украины о выделении дополнительных 27 млрд евро

Москва1 окт Вести.Евросоюз отклонил просьбы украинской стороны о выделении дополнительных 27 млрд евро. В их числе было и предложение ускорить выплаты по пакету финансирования объемом 90 млрд евро, рассчитанному до конца 2027 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники.

При этом, как уточнило агентство, некоторые государства Евросоюза вернулись к идее задействовать 210 млрд евро замороженных в Европе активов российского Центробанка, что позволило бы разблокировать дополнительное финансирование. Другие члены ЕС предлагают иной путь: выпуск дополнительных совместных долговых обязательств.

Как ранее заявили в СВР России, Киев намерен покрыть дефицит военного бюджета Украины деньгами обычных граждан стран ЕС. По информации ведомства, СБУ организовала новую схему хищения средств европейских налогоплательщиков, намереваясь реализовать ее через поставки пистолетов из Евросоюза для собственных нужд.