ЕС отказался предоставить €220 млн для фермеров Украины Блокада портов побудила ЕС не давать €220 млн помощи украинским фермерам

Москва21 авг Вести.Европейский союз (ЕС) отказался выделить дополнительные 220 млн евро в качестве безвозвратной помощи украинским фермерам на фоне блокады черноморских портов Украины, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Маркус Ламмерт, слова которого приводят украинские СМИ.

Деньги изначально предназначались для возмещения процентов по кредитам для малых и средних украинских агрохозяйств. Вместо предоставления дополнительных средств ЕС предложил поддержку через действующие программы помощи.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий заявил 23 июля, что иностранные суда по решению владельцев прекратили заходы в украинские черноморские порты.

Ассоциация международных экспедиторов Украины сообщила о транспортном коллапсе на границе с Польшей из-за блокады портов. На выезде в Польшу скопились 6,5 тыс. грузовиков, а время ожидания достигло семи суток.

ЕК продолжает финансировать программы кредитования через украинские банки, которые предоставляют займы предпринимателям, в том числе фермерам.

Министерство аграрной политики Украины в начале августа обратилось к ЕК с просьбой рассмотреть выделение Киеву 220 млн евро. Министерство предупредило, что в 2026-2027 годах экспорт сельскохозяйственной продукции из страны может сократиться вдвое из-за логистических проблем в портах страны.