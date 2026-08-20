Военкор Коц: с 22 июля порты Большой Одессы не принимали иностранные суда

Иностранные суда не заходили в порты Большой Одессы с 22 июля Военкор Коц: с 22 июля порты Большой Одессы не принимали иностранные суда

Москва20 авг Вести.С конца июля в порты Большой Одессы не заходили иностранные суда. Об этом военный корреспондент Александр Коц написал в аналитическом материале для KP.RU.

С 22 июля порты Большой Одессы не приняли ни одного иностранного судна говорится в материале

По его словам, потери агросектора составили около трех миллиардов долларов. При этом главный вопрос заключается не в финансовом ущербе.

Военкор считает, что удары наносятся системно по инфраструктуре и судам, которые задействованы в теневой военной логистике. Речь идет о сухогрузах, которые под видом зерновых перевозок могли доставлять вооружение и военное имущество.