Украина потеряла $2 млрд от простоя морских портов ТАСС: потери Украины от простоя портов превысили $2 млрд

Москва20 авг Вести.Украина потеряла уже $2 млрд в виде валютной выручки из-за остановки с 22 июля работы морских портов, сообщает ТАСС.

Ключевые торговые порты страны - Одесса, Черноморск и Южный - продолжают простаивать, крупные иностранные суда не заходят в украинские гавани.

Перевозки через дунайские порты, в том числе украинский Измаил, а также транзит через Молдавию в румынскую Констанцу не способны возместить убытки от закрытия черноморских портов.

Это связано с ограниченным грузооборотом речных портов и сложностями судоходства по обмелевшему Дунаю во время летней жары в Европе.

В итоге экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины сократился с 22 июля на 60% (более $2 млрд ежемесячно).

Экспорт украинской железной руды и металлов ($700 млн в месяц) также почти прекратился, поскольку до 90% этой продукции отправляли через порт Одессы.

Минобороны России постоянно информирует о поражении сухогрузов и портовых объектов, использовавшихся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).